Киевский метрополитен "выбросил" компанию Ахметова из торгов по электроэнергии - СМИ

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Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” 20 августа не допустило ООО “Киевские энергетические услуги” к аукциону по закупке электроэнергии на ожидаемую сумму 272,41 миллиона гривен.
Об этом сообщается в системе “Прозорро”.
На текущий год хотят заказать 95,99 млн киловатт-часов электроэнергии 2 класса напряжения для 88 точек присоединений на объектах метрополитена по ожидаемой цене 2,84 грн/кВт*ч.
На тендер пришли 8 компаний, однако заказчик допустил к аукциону только 6 из них. ООО “Электро-Ресурс”, которая также участвует в тендере, выиграла прошлый такой подряд “Киевского метрополитена” на 267,46 млн грн.
Вместо этого фирму “Киевские энергетические услуги” ЧАО “ДТЭК Киевские электросети” Рината Ахметова отклонили из-за двух ошибок в документах.
В технической спецификации фирма указала название закупки “Электрическая энергия”, тогда как заказчик указывал название закупки с другим порядком слов в скобках – “Энергия электрическая”.
Кроме того, в письме фирма указала в единственном числе “Количество товара определяется на основании снятых показателей электросчетчика…”, а заказчик указывал во множественном числе “Количество электрической энергии определяется на основании снятых показателей электросчетчиков…”
“Киевские энергетические услуги” обжаловали отклонение в АМКУ, заявив, что заказчик выбрал формальный подход без оценки существенности/не существенности недостатков и влияния их на содержание предложения.
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