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Киевский метрополитен "выбросил" компанию Ахметова из торгов по электроэнергии - СМИ

Киевский метрополитен "выбросил" компанию Ахметова из торгов по электроэнергии - СМИ

Коммунальное предприятие “Киевский метрополитен” 20 августа не допустило ООО “Киевские энергетические услуги” к аукциону по закупке электроэнергии на ожидаемую сумму 272,41 миллиона гривен.

Об этом сообщается в системе “Прозорро”.

На текущий год хотят заказать 95,99 млн киловатт-часов электроэнергии 2 класса напряжения для 88 точек присоединений на объектах метрополитена по ожидаемой цене 2,84 грн/кВт*ч.

На тендер пришли 8 компаний, однако заказчик допустил к аукциону только 6 из них. ООО “Электро-Ресурс”, которая также участвует в тендере, выиграла прошлый такой подряд “Киевского метрополитена” на 267,46 млн грн.

Вместо этого фирму “Киевские энергетические услуги” ЧАОДТЭК Киевские электросети” Рината Ахметова отклонили из-за двух ошибок в документах.

В технической спецификации фирма указала название закупки “Электрическая энергия”, тогда как заказчик указывал название закупки с другим порядком слов в скобках – “Энергия электрическая”.

Кроме того, в письме фирма указала в единственном числе “Количество товара определяется на основании снятых показателей электросчетчика…”, а заказчик указывал во множественном числе “Количество электрической энергии определяется на основании снятых показателей электросчетчиков…”

“Киевские энергетические услуги” обжаловали отклонение в АМКУ, заявив, что заказчик выбрал формальный подход без оценки существенности/не существенности недостатков и влияния их на содержание предложения.

По материалам Наші гроші
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