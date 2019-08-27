Назвали топ-5 идей для дополнительного заработка

Периодически некоторым не хватает денег на какую-то мечту: от поездки в Исландию до ремонта в ванной, авто, нового гардероба и тому подобное.

Портал The Point составил перечень профессий, с помощью которых можно дополнительно заработать в свободное от основной работы время.

Водитель такси

Если у вас есть водительское удостоверение и смартфон – это очень удобная и доступная опция. В среднем за 3-4 часа можно заработать около 300 грн, которые за неделю работы превратятся в 1500-2000 тысячи, что за месяц принесет дополнительный доход в 6-8 тысяч.

Работник сервиса доставки

Так же используя приложение для работы, можно работать и не имея водительского удостоверения, на велосипеде или пешком. Эта работа доступна как для студента, так и для взрослого работника. Можно самостоятельно выбирать время и нагрузки, прекращая работать, когда есть другие дела или планы. Прибыль – около 60 грн за каждый доставленный заказ.

Фотограф

Для того чтобы использовать эту деятельность как вид заработка, необходимо иметь определенный талант и вложить в дело время. Нужно будет некоторое время фотографировать бесплатно, чтобы наработать себе портфолио. Впоследствии можно будет продавать фотографии на фотостоках, предлагать свои услуги знакомым, сопровождать детские и корпоративные мероприятия, зарабатывая от 50 до 2000 грн за фотосессию.

Мастер на дому или работник клинингового сервиса

Если у вас есть некоторые строительные скиллы, то почему бы на них не зарабатывать? Сначала соседи, а дальше – сарафанное радио, или же сайты, на которых люди ищут временных рабочих для мелких задач. Клининговые сервисы – это также неплохой способ срочно заработать деньги. В среднем в Киеве за уборку офиса платят 400 грн, а за частные апартаменты – больше.

Няня

Требования для нянь обычно разные, однако предложений в этом сегменте также немало. Няню могут искать как для дошкольника, так и для ребенка школьного возраста, чтобы делать уроки, забирать из детского сада, школы, готовить обед или просто проводить время во дворе. Средняя стоимость услуг киевской няни – от 100 до 300 грн в час.