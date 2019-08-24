Миндаугас Бакас: почему диджитализация сделает фондовый рынок Украины лучше

На 30 сентября запланирован старт новой IT-системы депозитарного учёта в промышленном режиме. Как удалось качественно поменять IT-платформу, чтобы создать условия для интеграции украинского фондового рынка в мировые рынки капитала?

Зачем это нужно

Одна из главных задач НДУ — обеспечить фондовый рынок такой инфраструктурой депозитарной системы, которая максимально способствовала бы его развитию — упрощала бизнес-процессы, создавала условия для появления новых продуктов, помогала интеграции в рынки ЕС. Старое ПО уже достаточно долгое время является в этом смысле камнем преткновения, и весьма немаленьким.

Прежде всего потому что с какого-то момента продолжение сотрудничества с разработчиком, необходимое для поддержки и развития ПО, стало невозможным. Модернизировать старую систему, которая запускалась ещё в 2008 году, без его участия невозможно и уже неэффективно. А это крайне необходимо, потому что доступный на данный момент функционал ограничивает развитие инфраструктуры, которое требуется для новых задач, стоящих перед украинским фондовым рынком.

Для примера – в старой системе невозможно работать с новыми типами счетов, которые появились сейчас в нормативной базе депозитарного учёта (счёт номинального держателя, индивидуальные сегрегированные счета и др.), не соответствуют международным стандартам способы обработки корпоративных действий и т.д.

Выбрать разработчика и не ошибиться

Если подняться над техническими подробностями, новое ПО должно быть максимально гибким, способным быстро модифицироваться в ответ на любые изменения, как внутри страны, так и в глобальном контексте. Это должна быть надёжная технологическая основа для роста качества и объёма услуг на фондовом рынке Украины.

Для её создания требовался новый поставщик, и в 2017 году Национальный депозитарий начал международный отбор, сформулировав соответствующие требования – Request for Proposal (RFP). На первом этапе рассматривалось 8 предложений от компаний с мировым именем из США и Западной Европы. 5 из них в сентябре прошли во второй этап.

В отборе, кроме специалистов НДУ, также участвовали представители НБУ и НКЦБФР. В итоге была выбрана британская компания Percival Software Limited, о чём было объявлено в ноябре 2017-го.

Ключевой фактор для нас — предложенное IT-решение должно быть уже успешно внедрено в других странах.

Percival имеет десятки реализованных проектов в области депозитарного учета в странах Балтии, Исландии, Армении, Мальте, Содружестве Багамских Островов и др.

В ходе отбора мы даже ездили в командировки, чтобы убедиться воочию, как некоторые из этих систем работают. Конкуренты предлагали либо проекты, которые либо не были ещё нигде внедрены (это слишком большой риск), или дорогостоящие системы за несколько миллионов долларов (что выходило за пределы бюджета).

Новая IT-платформа депозитарной системы Украины обходится в $800 тыс.

Внедрение DEPEND Q – так называется новая IT-платформа депозитарной системы Украины – обходится в $800 тыс., и это очень хорошая для нас сделка.

Ещё один важный фактор — возможность кастомизации системы под украинский рынок, который, увы, по своим процедурам и бизнес-процессам пока что только на пути к западными стандартами посттрейдинга. Как европейская компания, Percival поставляет IT-решение для работы в европейском депозитарии. Но у компании был успешный опыт внедрения системы и на постсоветском пространстве (например, в Армении), так что они были в курсе подобных трудностей.

Детальное техническое задание

Наши особенности мы детализировали на этапе формирования технического задания для поставщика. Например, наследием постприватизационного процесса было наличие огромного количества счетов в депозитарной системе Украины – их несколько миллионов. Надо было обсудить перенос их в систему. Или взять украинскую модель расчётов DVP (поставка против платежа) – она очень отличается от принятой в финансовом мире. Это тоже нужно было учесть.

Разумным решением оказалось одну часть существующих у нас бизнес-практик, которые требовались для работы нового ПО, изменить с помощью нормативных актов. Другую часть, требующую более длительного пересмотра, пока что не трогать, но изменить само программное обеспечение. А уже затем, по мере того, как будет происходить трансформация в этой области, по мере того, как мы будем делать наши бизнес-процессы более эффективными, изменения отражать в новой IT-платформе.

Система поставлялась по мере готовности. В ноябре 2018 года состоялась первая поставка DEPEND Q с основным функционалом (с этого момента её начали тестировать сотрудники НДУ). Поставка системы с финальным функционалом состоялась в апреле 2019 года.

Изменения нормативной базы

Однако, внедрение новой IT-платформы – это, разумеется, не только лишь технологическая задача.

Во-первых, одновременно с началом разработки ПО, НДУ обратился к Нацкомиссии по изменению ряда нормативных документов. Как мы уже сказали, это было нужно для реализации новых парадигм работы, которые несло с собой новое ПО.

Например, речь шла про обеспечение возможности для депозитарных учреждений (ДУ) работы на своём уровне с альтернативным ПО, об использования сегрегированных счетов и т.д.

Во-вторых, ещё с весны 2018 года к участию в процессе внедрения были привлечены представители депозитарных учреждений. Началось с открытой дискуссии в марте, на которой мы представили наше видение и услышали мнение клиентов.

Очень позитивно, кстати, была воспринята возможность использовать альтернативное программное обеспечение. ДУ давно хотели конкурировать друг с другом технологически, а старое ПО этого не позволяло.

На текущий момент около 30% уже выбрало работу на альтернативном ПО — это часть крупных банков и крупных брокеров и др. Но возможность изменить модель сохраняется и после старта системы.

Постоянный интерактив с участниками рынка

С начала работы над DEPEND интерактивный режим взаимодействия c нашими клиентами не прекращался. Это была принципиальная позиция НДУ — если мы внедряем европейские технологические стандарты, нельзя делать это старыми методами, то есть директивно, решением сверху.

Общались через электронную почту, через группу в Facebook. Нашей официальной площадкой для этого был Совет участников депозитарной системы — представительский орган, который существует давно, и к его мнению мы прислушиваемся по всем ключевым вопросам. В частности, решение — о переносе даты ввода в промышленную эксплуатацию DEPEND с 5 августа 2019 года на 30 сентября 2019 года мы приняли вместе с Советом участников и Нацкомиссией.

Учесть риски и оперативно их минимизировать

В любом масштабном проекте нужно быть готовым ко всему, в том числе и переносу сроков реализации. Ещё с февраля 2019 года мы начали знакомить рынок с функционалом новой IT-платформы. Были сессии-обсуждения в Киеве, Одессе, Днепре и Харькове. Постоянно собирались отклики, комментарии по улучшению функционала, над которым потом велась работа. В мае провели серию из 12 обучающих семинаров по работе с интерфейсом DEPEND Q. Мы оказывали помощь по подключению ДУ к системе и начали с 3 июня процесс тестирования (он, кстати, будет продолжаться до момента пуска).

Но, приняв к сведению многочисленные обращения депозитарных учреждений о недостаточном уровне готовности, решили минимизировать риски переходного периода. Так появилась новая дата, которая, полагаю, будет оптимальной – 30 сентября 2019 года.

У нас будет Migration weekend с 28 по 29 сентября. По информации Нацкомиссии из старой системы в новую потребуется перевести информацию про 4,33 млн счетов собственников ценных бумаг, номинальная стоимость которых составляет 1,7 трлн. грн.

Результаты

Если сказать в общем, то рынок уже в конце сентября получит современную технологическую платформу депозитарного учёта, что является необходимым условием интеграции Украины в европейский рынок ценных бумаг. Благодаря новому ПО повышается качество услуг для собственников ценных бумаг как резидентов, так и нерезидентов. Рынок получает целый набор новых функций и возможностей. Это и более высокий уровень безопасности, и использование альтернативного ПО депозитарными учреждениями, и формирование сообщений о корпоративных действиях в ISO-стандарте и т.д.

Ну, и конечно же, много важных уроков мы получили в процессе внедрения. Один из главных состоит в том, что любой успешный проект, реформа да и любое серьёзное преобразование сегодня требует искусства компромисса. Абсолютно во всех аспектах внедрения – технология, тарифы, нормативные документы и т.д. необходимо учитывать интересы всех участников и при этом не отклониться от выбранной стратегии. Диалог – самый действенный способ получить объективную картину о текущем состоянии рынка и настроениях его участников. Но это также способ обрести союзников для дальнейшего развития.

Миндаугас Бакас, Председатель правления Национального депозитария Украины