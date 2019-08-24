Нардеп рассказал, кто возглавит комитет финансовой политики ВР

Комитет налоговой, таможенной и финансовой политики Верховной Рады возглавит Даниил Гетманцев, а первым заместителем главы комитета будет Ярослав Железняк.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат 7-го и 8-го созывов Павел Ризаненко.

По его словам, секретарем комитета будет Игорь Палица, который был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва по избирательному округу №22 (г. Луцк Волынской области) как самовыдвиженец и член партии “УКРОП”.

В 2014-2019 годах Палица был главой Волынского облсовета, в 2003-2007 годах был председателем правления ОАО “Укрнафата”, фигурант антикоррупционных расследований.

Заместителем председателя Комитета, по данным Ризаненко, будет Александр Дубинский, который был избран депутатом ВР 9-го созыва от “Слуги народа” по избирательному округу №94 (Киевская область) как беспартийный.

Дубинский – ведущий и креативный продюсер программ “Украинские сенсации” и “Секретные материалы” на телеканале “1+1” Игоря Коломойского. По данным фактчекинговой платформы “Детектор Медиа”, неоднократно вероятно распространял недостоверную и манипулятивную информацию, в частности, об и.о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун, за что последняя подала на Дубинского в суд.