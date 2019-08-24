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УЗ планирует привлечь частный капитал для развития вокзалов - Кравцов

УЗ планирует привлечь частный капитал для развития вокзалов - Кравцов

“Укрзализныця” планирует сдать в концессию первые вокзалы в конце 2020 – начале 2021 года.

Об этом в колонке для ЭП пишет председатель правления УЗ Евгений Кравцов.

“Если посмотрим на опыт Европы, вокзалы являются одним из наиболее привлекательных активов для привлечения частного капитала. Самые распространенные механизмы – это концессия или создание совместного предприятия.

Мы работаем со Всемирным банком и IFC над этим вопросом и имеем амбицию сдать первые вокзалы в концессию уже в конце 2020 – начале 2021 года”, – сообщил Кравцов.

По его словам, это позволит привлекать частные инвестиции для реконструкции вокзальной инфраструктуры. Кроме этого, железная дорога будет иметь партнеров, которые помогут развить процессы эффективного управления активами.

Он добавил, что “Укрзализныця” “с нетерпением ожидает” скорейшего принятия закона “О концессии”, который был проголосован в первом чтении еще в апреле 2018 года.

“Что касается контейнерных терминалов, на сегодняшний день УЗ имеет 4 комплекса в Одессе, Киеве, Харькове и Днепре.

По материалам Економічна Правда
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