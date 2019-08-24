Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция

Каждого водителя время от времени останавливает полиция. Это неизбежно. Главное в этом случае – не делать ошибок. Иначе вы не только потеряете много времени, но вас также могут оштрафовать. Есть, по крайней мере, восемь ошибок, которые делают водители, когда их останавливает полиция.

Выходить из авто без приглашения

Полицейский, если у него возникнет в этом необходимость, может предложить водителю выйти из автомобиля. Но водитель может остаться за рулем и общаться с ним через открытое стекло. Если вы тут же выйдете из авто, полицейский может вас в чем-нибудь заподозрить.

Оправдываться

Не спешите оправдываться перед полицейским, который вас остановил. Это не очень красиво. К тому же, вас могут остановить совсем не по той причине, по которой вы начнете извиняться и оправдываться. Поэтому наш совет – не спешите «открывать карты».

Взятки

Украинское законодательство предусматривает уголовную ответственность не только за получение взятки, но и за её передачу. Борьба со взяточничеством в полиции развернулась нешуточная. Лучше не рискуйте, а заплатите штраф, если уж нарушили правила дорожного движения. Иначе последствия могут быть гораздо печальней.

Соглашаться с нарушением правил, если не нарушали

Полицейские тоже люди и, значит, они могут ошибаться. Если вы уверены, что не нарушали ПДД, требуйте занести это в протокол и ищите доказательства своей невиновности. Это могут быть записи камер видеонаблюдения, видеорегистратора, свидетели происшествия.

Похваляться знанием законов…

Бывает, что водители, чувствуя свою невиновность в нарушении ПДД, начинают это доказывать полицейскому. При этом они ссылаются на буквы закона и на слова какого-нибудь юриста. Неправильный способ поведения. Если вы считаете, что не нарушали ПДД – напишите об этом в протоколе.