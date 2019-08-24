Осведомленность налогоплательщиков поможет обеспечить стабильный доход в бюджет – экспер

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Эксперт по налоговому реформированию Андрей Гмырин отметил, что для повышения эффективности функционирования налоговой системы Украины необходима растущая налоговая культура и осведомленность налогоплательщиков. На цьому він наголосив у своєму блозі на сайті Корреспондент.net.
“В условиях низкого дохода физических лиц и недостаточного уровня налоговой культуры невозможно обеспечить преимущество в структуре налоговой системы прямых налогов. Все это ведет только к одному – обеспечить максимальную свободу бизнесу. Таков общий курс Украины, и его поддерживают основные международные финансовые институты и внешнеэкономические партнеры”, – отметил Гмырин.
Он также назвал несколько причин, почему существующая налоговая система не позволяет мобилизовать средства, находящиеся в распоряжении государства.
“Например, некомпетентность тех, кто занимал и до сих пор занимает политические должности. Другой пример – налог на выведен капитал. Все понимают, что для того, чтобы что-то облагать, выводя это, нужно что-то завести. Но с иностранными инвестициями в нашем государстве проблема. Высокий уровень коррупции, недоверие к судебной системе и нестабильная политическая ситуация сдерживают инвестиции в экономику”, – отметил эксперт по налоговому реформированию.
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