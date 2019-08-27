Доходность от аренды элитной недвижимости растет во всем мире

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В первом полугодии 2019 года доходность от аренды премиального жилья увеличилась на 0,9%, что в среднегодовом исчислении составило 1,3%.
Такие данные обнародовала компания Savills.
«Сейчас рынок входит в фазу стабильности – впервые с 2014 года средняя доходность от аренды продемонстрировала рост благодаря тому, что прекратилось увеличение стоимости жилой недвижимости», – объясняют аналитики.
За год рост стоимости жилья замедлился до 0,7%. Это, в свою очередь, увеличило арендную доходность до 3,2% годовых.
Больше всего доходность выросла в Лос-Анджелесе, рост ставок аренды составил 4%, а увеличение доходности – 5,2%. Аналогичная ситуация зафиксирована в Берлине: за этот же период здесь наблюдался заметный рост среднего значения ставок аренды. Правда, в связи с тем, что в цене также росла жилая недвижимость, доходность аренды осталась на уровне 3,1%.
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