Sony и Yamaha разрабатывают беспилотный электрокар

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Sony и Yamaha занимаются разработкой беспилотного электромобиля Sociable Cart (SC-1) со встроенной технологией дополненной реальности.
Об этом сообщают пресс-службы компаний.
Указано, что беспилотник будут использовать не для движения на дорогах общего пользования, а для экскурсий в тематических парках и специализированных зонах.
Известно, что беспилотный минивэн будет вмещать в себя до пяти пассажиров, а его максимальная скорость составит 19 км/ч.
Как предполагается, в автомобиле будет установлен 49-дюймовый 4K-монитор с возможностью имитации окна с элементами дополненной реальности. Снаружи электромобиля инженеры установят еще четыре 55-дюймовых 4K-монитора со встроенным искусственным интеллектом. Технология будет показывать прохожим рекламные ролики, ориентируясь на их возраст, пол и статус.
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