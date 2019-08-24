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Sony и Yamaha разрабатывают беспилотный электрокар

Sony и Yamaha разрабатывают беспилотный электрокар

Sony и Yamaha занимаются разработкой беспилотного электромобиля Sociable Cart (SC-1) со встроенной технологией дополненной реальности.

Об этом сообщают пресс-службы компаний.

Указано, что беспилотник будут использовать не для движения на дорогах общего пользования, а для экскурсий в тематических парках и специализированных зонах.

Известно, что беспилотный минивэн будет вмещать в себя до пяти пассажиров, а его максимальная скорость составит 19 км/ч.

Как предполагается, в автомобиле будет установлен 49-дюймовый 4K-монитор с возможностью имитации окна с элементами дополненной реальности. Снаружи электромобиля инженеры установят еще четыре 55-дюймовых 4K-монитора со встроенным искусственным интеллектом. Технология будет показывать прохожим рекламные ролики, ориентируясь на их возраст, пол и статус.

По материалам Дело
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