Найдены замедляющие глобальное потепление бактерии

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Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона. Эти молекулы образуются при разложении диметилсульфонопропионата (ДМСФ), с помощью которого морские организмы регулируют осмотическое давление внутри своих клеток. Слабый запах ДМС сопровождает скопления планктона, привлекая к нему животных.
На воздухе ДМС быстро окисляется до небольших, содержащих серу молекул, а те — благодаря волнам и ветру — легко переходят в аэрозоль. Их мелкие частички служат центрами конденсации, усиливая образование облаков и способствуя понижению температуры. Впрочем, авторы новой статьи, опубликованной в журнале Nature Microbiology, считают, что мы сильно недооцениваем влияние этой «полезной» молекулы на климат Земли. Считается, что производителями ДМСФ и ДМС выступают лишь планктонные водоросли, выдающие около 6,6 миллиарда тонн в год. Однако Джонатан Тодд (Jonathan Todd) и его коллеги обнаружили, что источниками ДМС могут служить и бактерии, живущие в прибрежных и придонных осадочных породах.
Действительно, в проанализированных учеными пробах содержание ДМСФ оказалось в тысячи раз выше, чем в морской воде. По их оценкам, каждый грамм такой придонной «грязи» может содержать сотни миллионов производящих ДМСФ бактерий. Это означает, что существующие подсчеты глобального оборота ДМСФ и ДМС сильно — возможно, на порядки — занижены, а с ними приуменьшено влияние, которое они оказывают на климат.
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