0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 27 0

Найдены замедляющие глобальное потепление бактерии

Найдены замедляющие глобальное потепление бактерии

Узнаваемый запах моря частично связан с присутствием диметилсульфида (ДМС) — важного элемента метаболизма многих жителей планктона. Эти молекулы образуются при разложении диметилсульфонопропионата (ДМСФ), с помощью которого морские организмы регулируют осмотическое давление внутри своих клеток. Слабый запах ДМС сопровождает скопления планктона, привлекая к нему животных.

На воздухе ДМС быстро окисляется до небольших, содержащих серу молекул, а те — благодаря волнам и ветру — легко переходят в аэрозоль. Их мелкие частички служат центрами конденсации, усиливая образование облаков и способствуя понижению температуры. Впрочем, авторы новой статьи, опубликованной в журнале Nature Microbiology, считают, что мы сильно недооцениваем влияние этой «полезной» молекулы на климат Земли. Считается, что производителями ДМСФ и ДМС выступают лишь планктонные водоросли, выдающие около 6,6 миллиарда тонн в год. Однако Джонатан Тодд (Jonathan Todd) и его коллеги обнаружили, что источниками ДМС могут служить и бактерии, живущие в прибрежных и придонных осадочных породах.

Действительно, в проанализированных учеными пробах содержание ДМСФ оказалось в тысячи раз выше, чем в морской воде. По их оценкам, каждый грамм такой придонной «грязи» может содержать сотни миллионов производящих ДМСФ бактерий. Это означает, что существующие подсчеты глобального оборота ДМСФ и ДМС сильно — возможно, на порядки — занижены, а с ними приуменьшено влияние, которое они оказывают на климат.

По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.