Налог на недвижимость: кто из совладельцев должен платить

Совладельцы жилой недвижимости, находящейся в их общей совместной собственности, но не разделена в натуре, могут уведомить контролирующий орган об установленном с их согласия плательщике налога на недвижимое имущество, обратившись с письменным заявлением по месту налогового адреса владельца жилой недвижимости.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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“Совладельцы имущества, находящегося в общей совместной собственности, владеют и пользуются им совместно, если иное не установлено договоренностью между ними. Совладельцы имеют право уполномочить одного из них на совершение сделок по распоряжению общим имуществом”, – говорится в сообщении.

Подпунктом 266.1.2 НКУ определены налогоплательщики в случае пребывания, в частности, объектов жилой и/или нежилой недвижимости в общей долевой или общей совместной собственности нескольких лиц, в частности:

Если объект жилой и/или нежилой недвижимости находится в общей совместной собственности нескольких лиц, но не разделен в натуре, плательщиком налога является одно из таких лиц-владельцев, определенное по их согласию, если иное не установлено судом.

Как производится рассчет суммы налога с объекта налогообложения:

Расчет суммы налога с объекта/объектов налогообложения, находящихся в собственности ФЛ, осуществляется контролирующим органом по месту налогового адреса (месту регистрации) собственника такой недвижимости.

Налоговое уведомление об уплате суммы налога направляется налогоплательщику по месту его регистрации до 1 июля года, следующего за базовым налоговым периодом.

Налогоплательщики имеют право обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства для проведения сверки данных относительно: