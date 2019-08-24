В Фонде Госимущества сообщили, когда будут первые продажи объектов большой приватизации

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В Фонде Госимущества считают, что первые продажи объектов большой приватизации возможны уже к концу года, если в сентябре Кабинет Министров утвердит инвестиционных советников.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.“Если в сентябре Кабинет Министров утвердит инвестиционных советников как первый шаг к запуску большой приватизации, то на первые продажи можно выйти еще в конце этого года”, – написал он.
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ФГИУ разработал пятилетнюю программу действий, в течение которой процесс приватизации будет завершен, аренда госимущества получит новый закон и рыночные механизмы регулирования, а оценочная деятельность (регулятором которой является ФГИУ) качественно изменится.
Трубаров отметил, что Украина имеет отличный закон о приватизации, четкие и конкурентные правила, к которым есть доверие западных инвесторов.
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