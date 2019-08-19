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ТОП - 7 областей Украины с самой высокой зарплатой в агросекторе

ТОП - 7 областей Украины с самой высокой зарплатой в агросекторе

Эксперты изучили области с самыми высокими зарплатами в агросекторе. За три года список областей остался почти без изменений.

Об этом говорится в сообщении AgroRobota.com.ua.

Так, в 2017 году Львовская (6747), Ивано-Франковская (6075) и Черниговская области (5261) заняли три первых места в рейтинге областей с самой высокой зарплатой сельского хозяйства.

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Винницкая (5123 грн), Полтавская (4996 грн), Киевская (4970 грн) и Днепропетровская (4314 грн) области также получили большие зарплаты, чем коллеги из соседних регионов.

ТОП областей с высокими зарплатами I квартала 2019 года.

  • Ивано-Франковска – 11 105 грн;
  • Львовская – 10 074 грн;
  • Тернопольская – 9651 грн;
  • Винницкая – 9132 грн;
  • Киевская – 8387 грн;
  • Черкасская – 8321 грн;
  • Черниговская – 8253 грн.
По материалам Finance.UA
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