ТОП - 7 областей Украины с самой высокой зарплатой в агросекторе

Эксперты изучили области с самыми высокими зарплатами в агросекторе. За три года список областей остался почти без изменений.

Об этом говорится в сообщении AgroRobota.com.ua .

Так, в 2017 году Львовская (6747), Ивано-Франковская (6075) и Черниговская области (5261) заняли три первых места в рейтинге областей с самой высокой зарплатой сельского хозяйства.

Винницкая (5123 грн), Полтавская (4996 грн), Киевская (4970 грн) и Днепропетровская (4314 грн) области также получили большие зарплаты, чем коллеги из соседних регионов.

ТОП областей с высокими зарплатами I квартала 2019 года.

Ивано-Франковска – 11 105 грн;

Львовская – 10 074 грн;

Тернопольская – 9651 грн;

Винницкая – 9132 грн;

Киевская – 8387 грн;

Черкасская – 8321 грн;