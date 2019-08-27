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Инвестиции в украинскую экономику замедлились (таблица)

Инвестиции в украинскую экономику замедлились (таблица)

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о капитальных инвестициях за первое полугодие 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Госстата.

По данным статистического ведомства, инвестиции выросли за полугодие на 12,3%, в то время как в первом квартале наблюдался рост на 17,8%.

Данные Госстата свидетельствуют, что наиболее привлекательными для инвестиций были такие отрасли, как “Временное размещение и организация питания”, “Профессиональная, научная и техническая деятельность” и “Искусство, спорт, развлечения и отдых”.

Изменение капитальных инвестиций по видам экономической деятельности за первое полугодие 2019 года:

По материалам РБК-Украина
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