В Украине вырос уровень занятости населения - Рева (инфографика)

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По сравнению с данными I квартала прошлого года уровень занятости населения за соответствующий период текущего года вырос с 55,9% до 57,1%.
Об этом сказал министр социальной политики Андрей Рева.
“По данным первого квартала 2019 года уровень занятости по сравнению с соответствующим периодом 2018 вырос с 55,9% до 57,1%”, – сказал Рева.
Уровень безработицы трудоспособного населения составляет 8,8%.
“Сегодня наблюдается конкуренция между работодателями за работников. В частности, стремясь привлечь работников к работе, работодатели улучшают общие условия, оплату труда”, – отметил министр.
По его мнению, таким образом создаются предпосылки для существенного уменьшения трудовой миграции.
“По данным Государственной службы занятости на сегодня существует безработица только в масштабах несоответствия профессионально-квалификационного уровня потребностям рынка труда и индивидуальных проблем, связанных с неконкурентоспособностью человека на рынке труда. 80% людей, которые стоят на учете в центре занятости, имеют высшее образование по тем специальностям, в которых сегодня рынок по определенным причинам не нуждается”, – добавил Андрей Рева.
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