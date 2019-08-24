Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
По информации на 12:25, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (18,964 млн и 21,864 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 20), максимальный курс продажи доллара 25,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 25,15-25,16 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 40, 628 млн грн, которые распределились следующим образом:
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
25,1200 – 20 000
25,1400 – 5 000
25,1500 – 23 000
25,1500 – 20 000
25,1500 – 10 000
25,1500 – 30 000
25,1500 – 40 000
25,1500 – 1 400
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 25,1611 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 25,1224 грн
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 7082 13
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 13128 4
Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потеряхВчера, 02:17 - 9759 3
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы5 ч. назад - 553 2
СЕТАМ провел более 2000 успешных земельных аукционов на 140 миллионов3 ч. назад - 181 2
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 19326
Какими авто украинцы пополняют отечественный автопаркВчера, 16:13 - 18639 1
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 13128 4
Нацбанк дал прогноз валютного рынка на осеньВчера, 15:16 - 10798
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 7082 13
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Около часа назад - 33
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1304
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 377
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1659 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2755 11