Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банках

По состоянию на 1 августа 2019 года сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 440,8 млрд грн, в то время как на 1 июля 2019 года этот показатель составлял 451,9 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба ФГВФЛ.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало августа 2019 года:

- вклады в национальной валюте – 249,8 млрд грн;

- вклады в иностранной валюте – 191,0 млрд грн.

Полностью защищены вклады (в размере от 10 грн до 200 000 грн) 98,5% вкладчиков, на которых распространяются гарантии Фонда. Гарантиями Фонда полностью покрывается по сумме 43,3% вкладов, составляет 190,7 млрд грн.

Напомним, при осуществлении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка и осуществления временной администрации.

Общее количество вкладчиков по состоянию на начало августа 2019 г. составляет 42,2 млн. Количество вкладчиков с вкладами более 200 000 грн составляет 397,2 тыс, и сумма их вкладов составляет почти 250,0 млрд грн.



Количество вкладчиков-ФОТ в банках-участниках Фонда по состоянию на 1 августа 2019 г. составило почти 1,3 млн вкладчиков-ФЛП, или 3,1% всех вкладчиков. Сумма их средств в банках составляет почти 26,9 млрд грн (6,1% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.