Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)

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Самыми востребованными среди работодателей профессиональными сферами являются производство, продажи, торговля, IT, административный персонал и студенты/начало карьеры.
Об этом сообщает The Point.
“Средняя разница между заработной платой в вакансии и резюме составляет 16% в пользу резюме. То есть кандидаты запрашивают бо̀льшую заработную плату, чем анонсируют в вакансиях работодатели. И тогда у работодателей есть вариант либо предлагать некий устраивающий обе стороны финансовый компромисс, либо компенсировать недостаточность зарплаты какими-то дополнительными «плюшками»”, – говорится в сообщении.
Фото: thepoint.rabota.ua
Согласно исследованию:
Карты для тех, кто много тратит
Фото: thepoint.rabota.ua
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