Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)

Самыми востребованными среди работодателей профессиональными сферами являются производство, продажи, торговля, IT, административный персонал и студенты/начало карьеры.

Об этом сообщает The Point.

“Средняя разница между заработной платой в вакансии и резюме составляет 16% в пользу резюме. То есть кандидаты запрашивают бо̀льшую заработную плату, чем анонсируют в вакансиях работодатели. И тогда у работодателей есть вариант либо предлагать некий устраивающий обе стороны финансовый компромисс, либо компенсировать недостаточность зарплаты какими-то дополнительными «плюшками»”, – говорится в сообщении.



Фото: thepoint.rabota.ua

Согласно исследованию:

Самые большие зарплаты готовы платить в Киеве и Одессе.

В Киеве, кроме самой большой заработной платы, и самый большой разрыв между предлагаемой и ожидаемой зарплатами – 27%. При предлагаемой в вакансиях зарплате почти в 15 000 грн киевляне и гости столицы рассчитывают на сумму порядка 20 000 грн.

Одесская разница тоже составляет солидные 2 000 грн.

Наиболее скромны в этом вопросе Днепр и Харьков, причем в некоторые предыдущие кварталы харьковские зарплаты в вакансиях превышали, хоть и не намного, зарплатные пожелания харьковчан.

Карты для тех, кто много тратит



Фото: thepoint.rabota.ua