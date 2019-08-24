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Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)

Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)

Компания Siemens представила первый вагон беспилотного поезда для Венского метрополитена.

Об этом со ссылкой на чешское издание Z Dopravy сообщает ЦТС.

Вагон произведен на заводе Зиммеринг (Австрия).

Контракт между Siemens и Wiener Linien на поставку Венскому метрополитену 34 шестивагонных поездов был подписан два года назад. В качестве опции предусматривается, что дополнительно могут быть заказаны еще 11 поездов. Поезда будут обслуживаться производителем в течение 24 лет.

Вагоны будут использоваться в беспилотном режиме на новой линии U5, а также на других линиях, где ими будут управлять машинисты.

Первый поезд должен быть введен в опытную эксплуатацию в следующем году, а полноценная эксплуатация начнется в 2022 году.

Поезда длиной 111 метров могут вместить до 928 пассажиров, из которых 200 смогут ехать сидя.

По словам представителей Siemens, новые поезда – очень легкие благодаря использованию новых материалов.

Новая линия U5 будет иметь длину пять километров, соединяя 17-й район Вены с центром города.

По материалам Центр транспортных стратегий
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