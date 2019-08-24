Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)

Компания Siemens представила первый вагон беспилотного поезда для Венского метрополитена.

Об этом со ссылкой на чешское издание Z Dopravy сообщает ЦТС.

Вагон произведен на заводе Зиммеринг (Австрия).

Контракт между Siemens и Wiener Linien на поставку Венскому метрополитену 34 шестивагонных поездов был подписан два года назад. В качестве опции предусматривается, что дополнительно могут быть заказаны еще 11 поездов. Поезда будут обслуживаться производителем в течение 24 лет.



Вагоны будут использоваться в беспилотном режиме на новой линии U5, а также на других линиях, где ими будут управлять машинисты.

Первый поезд должен быть введен в опытную эксплуатацию в следующем году, а полноценная эксплуатация начнется в 2022 году.

Поезда длиной 111 метров могут вместить до 928 пассажиров, из которых 200 смогут ехать сидя.

По словам представителей Siemens, новые поезда – очень легкие благодаря использованию новых материалов.

Новая линия U5 будет иметь длину пять километров, соединяя 17-й район Вены с центром города.