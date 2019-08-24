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Нацбанк увеличил объемы пополнения золотовалютных резервов Украины

Нацбанк увеличил объемы пополнения золотовалютных резервов Украины

Национальный банк Украины в течение 19-23 августа 2019 года выкупил с валютного рынка 79,5 миллиона долларов для пополнения международных золотовалютных резервов.

Соответствующие данные опубликованы на сайте учреждения.

Таким образом, за неделю объемы пополнения резервов увеличились на 19,7 миллиона долларов или на 33%, так как неделей ранее НБУ выкупил с рынка 59,8 миллиона долларов.

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Отметим, что объемы выкупа валюты на межбанковском рынке в августе 2019 года существенно сократились против предыдущего месяца. Тогда НБУ выкупал более 100 миллионов долларов в неделю.

В целом с начала года Нацбанк с помощью излишков валюты на межбанковском рынке пополнил международные резервы Украины на 3,2 миллиарда долларов. В то же время, НБУ продал на рынок 248,23 миллиона долларов для того, чтобы сдерживать резкие скачки курса валют.

Напомним, что благодаря высокому предложению валюты в течение июля НБУ увеличил золотовалютные резервы Украины на 1,2 миллиарда долларов.

Международные резервы (или золотовалютные резервы) – это денежные и финансовые накопления государства в мировых валютах (долларах, евро) и драгоценных металлах. Они необходимы для того, чтобы корректировать курс национальной валюты (продажей валюты по установленному курсу Нацбанк может регулировать курс валют) и рассчитываться по валютным обязательствам государства.

По материалам hromadske.tv
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