В Украине подорожали тепличные огурцы

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В течение прошлой недели тепличные комбинаты Украины повысили цены на огурцы в среднем на 29%.
Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
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“Рост цен по-прежнему был связан с сезонной нехваткой предложения, хотя, в некоторых хозяйствах уже приступили к уборке огурца второго севооборота. Кроме того, накануне праздничных выходных заметно выросла активность покупателей, что также способствовало удорожанию данной продукции”, – говорится в сообщении.
В среднем, за неделю цена на тепличный огурец в Украине выросла на 29%. Комбинаты предлагают к продаже эту продукцию по цене 12-15 грн/кг ($0,48-0,60/кг).
При этом участники рынка отмечают, что, несмотря на столь стремительное удорожание, спрос на тепличный огурец на украинском рынке остается весьма высоким.
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