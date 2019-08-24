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За год молочные продукты в супермаркете подорожали на 16%

За год молочные продукты в супермаркете подорожали на 16%

Ассоциация поставщиков торговых сетей изучила рост цен на молочные продукты в течение года.

Об этом пишет эксперт Алексей Дорошенко.

Больше внимания уделялось социальным продуктам.

В молочную социальную корзину входят молоко, сметана, творог и масло. Поэтому для сравнения мы прошлись по супермаркетам, чтобы увидеть, что происходило за последний год с ценами на кефир, йогурт, сливки, твердый и плавленый сыр, а также маргарин в традиционных для магазинов упаковках. Цены актуальны преимущественно для Киева, но темпы роста соответствуют общеукраинским тенденциям.

Нежирный кефир 0%, емкостью 900 мл, за год он подорожал на 12%. В июле 2019 года он стоил 24,9 грн, а в июле прошлого года – 22,2 грн.

Классический йогурт 1,5%, 580 мл. Индекс роста +13%. Этот год – 31,6 грн, 2018 – 27,9 грн.

Твердый голландский сыр 45%, весом 285 г, за год добавил 16%. Сейчас его цена составляет – 71,9 грн, а год назад – 62,1 грн.

Карты для тех, кто много тратит

Сливки 10% подорожали на 18%. За 200 мл в 2019 году мы платим 16,3 грн, в 2018 отдавали 13,8 грн.

Стоимость маргарина 70%, выросла на 22%. В июле этого года он обходился в 14,4 грн за 200 г, а в июле 2018 – 11,8 грн.

Плавленый сливочный сыр 55% за год стал дороже на 25%. В июле 2019 года 90 г стоили 15,4 грн, а в июле 2018 – 12,3 грн.

Молочная корзина из супермаркета подорожала за год на 16%, со 150,1 грн в 2018 году до 174,5 грн в 2019 году.

По материалам Finance.UA
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