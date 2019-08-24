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Объем промышленной продукции в Донецкой области увеличился на 2,4%

Объем промышленной продукции в Донецкой области увеличился на 2,4%

Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–июле 2019 года по сравнению с январем–июлем предыдущего года выросло на 2,4%. В июле объем продукции был на 5,9% больше, чем в июне 2019 года, и на 1,7% больше, чем в июле 2018 года.

Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем произведенной продукции увеличился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 1,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 3,7%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 7,3%, машиностроении – на 14,0%.

Уменьшился по сравнению с январем–июлем 2018 года выпуск продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,4%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 4,0%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,7%.

По материалам ГУСДО
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