Объем промышленной продукции в Донецкой области увеличился на 2,4%

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Промышленное производство Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в январе–июле 2019 года по сравнению с январем–июлем предыдущего года выросло на 2,4%. В июле объем продукции был на 5,9% больше, чем в июне 2019 года, и на 1,7% больше, чем в июле 2018 года.
Среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–июле 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года объем произведенной продукции увеличился в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 1,8%, производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 3,7%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 6,1%, производстве химических веществ и химической продукции – на 7,3%, машиностроении – на 14,0%.
Уменьшился по сравнению с январем–июлем 2018 года выпуск продукции в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 2,4%, текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 4,0%, производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 6,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 10,7%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВД "подсказали", как избежать штрафов за авто с "еврономерами"Вчера, 12:01 - 2786 9
Отказ от проездных карт метро в Киеве: что будет вместоВчера, 11:01 - 5954 7
Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузыВчера, 07:12 - 1228 7
В ЕС подготовили план введения пошлин на американские товары23.08.2019, 14:52 - 625 4
У Зеленского хотят уменьшить штрафы за нарушение трудового законодательстваВчера, 16:03 - 1058 3
Отказ от проездных карт метро в Киеве: что будет вместоВчера, 11:01 - 5954 7
В ПриватБанке рассказали, на что украинцы тратят деньги с картВчера, 15:14 - 5607 3
Как проверить купюру на подлинностьВчера, 09:03 - 5008
В Украине изменили правила фото на паспортВчера, 13:19 - 4128 1
Межбанк: ждем интригуВчера, 11:08 - 3537
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Вчера, 11:47 - 250
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1370
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 440
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1773 2
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2850 11