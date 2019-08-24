Как проверить купюру на подлинность

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Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют выявлять поддельные денежные знаки даже при внимательном визуальном и тактильном контроле без применения специальных детекторов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Подлинность банкноты проверяется следующими способами:
1. На ощупь. Проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати.
2. Против света:
3. При изменении угла наклона банкноты:
4. При увеличении (при наличии увеличивающегося стекла) – наличие и качество напечатанных микротекстов, наличие рельефа краски (портрет, знак для людей с ослабленным зрением и т.д.).
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