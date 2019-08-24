0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 351 0

Как проверить купюру на подлинность

Как проверить купюру на подлинность

Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют выявлять поддельные денежные знаки даже при внимательном визуальном и тактильном контроле без применения специальных детекторов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Подлинность банкноты проверяется следующими способами:

1. На ощупь. Проверяется банкнотная бумага и рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, что обеспечивается специальным видом печати.

2. Против света:

  • водяные знаки (многоцветный водяной знак – изображение портрета, повторяющее портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, и светлый элемент водяного знака – изображение цифрового обозначения номинала или графического знака национальной денежной единицы Украины – гривны);
  • сквозной элемент (совмещенное изображение) – изображения, выполненные в одном месте с лицевой и тыльной сторон банкноты и совмещаются или дополняют друг друга при рассматривании против света;
  • полностью погруженная в толщу бумаги защитная лента, на которой с помощью увеличительного стекла можно увидеть изображение в прямом и перевернутом виде цифрового обозначения номинала и элемент малого Государственного Герба Украины.

3. При изменении угла наклона банкноты:

  • изображения, выполненные оптически изменяемыми красками, которые меняют цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения (на банкнотах средних и высоких номиналов образца 2003-2007 годов и банкноте номиналом 20 гривен образца 2018 года) и имеют кинетический эффект (на банкнотах номиналом 100 гривен образца 2014 года и 500 гривен образца 2015 года);

  • “Оконная” (частично внедренная в толщу бумаги) полимерная защитная лента соответствующего цвета (на банкнотах номиналом 100 гривен образца 2014 года – темно-серый, номиналом 500 гривен образца 2015 года – коричневый), содержит изображение номинала банкноты и графического знака гривны и имеет ярко выраженный кинетический эффект (при изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты);
  • латентное изображение цифрового обозначения номинала, видимое при рассматривании банкноты на уровне глаз против света под острым углом (темные на светлом фоне при рассматривании банкноты с длинной стороны, светлые на темном фоне – с короткой стороны).

4. При увеличении (при наличии увеличивающегося стекла) – наличие и качество напечатанных микротекстов, наличие рельефа краски (портрет, знак для людей с ослабленным зрением и т.д.).

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.