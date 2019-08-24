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СЕТАМ провел более 2000 успешных земельных аукционов на 140 миллионов

СЕТАМ провел более 2000 успешных земельных аукционов на 140 миллионов

Государственное предприятие «СЕТАМ» на своей площадке OpenMarkerLand провело 2097 электронных торгов по продаже прав аренды на землю, в результате которых получено 140 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

“Количество успешных проведенных аукционов на OpenMarketLand – 2097. Общая площадь выставленных земельных участков – 90 124 га. Общая площадь реализованных земельных участков – 36 682 га”, – говорится в сообщении.

Больше всего лотов было выставлено в Одесской области – 458 лотов (9638 га). Более всего реализовано также в Одесской области – 294 лота (6515 га) – 26 531 236 грн.

«Продажа аренды земли через честную конкурентную процедуру доказывает ошибочность мнения о дешевизне украинской земли. Ведь при общей стартовой сумме продажи – 52 382 461 грн, мы продали на общую сумму 140 624 338 грн. То есть, дополнительно заработано для местных бюджетов 88 241 877 грн», – отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнёв.

К этому он добавил, что ГП «СЕТАМ» абсолютно готово к отмене моратория и открытию рынка земли.

По материалам УКРИНФОРМ
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