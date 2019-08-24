СЕТАМ провел более 2000 успешных земельных аукционов на 140 миллионов

Государственное предприятие «СЕТАМ» на своей площадке OpenMarkerLand провело 2097 электронных торгов по продаже прав аренды на землю, в результате которых получено 140 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия.

“Количество успешных проведенных аукционов на OpenMarketLand – 2097. Общая площадь выставленных земельных участков – 90 124 га. Общая площадь реализованных земельных участков – 36 682 га”, – говорится в сообщении.

Больше всего лотов было выставлено в Одесской области – 458 лотов (9638 га). Более всего реализовано также в Одесской области – 294 лота (6515 га) – 26 531 236 грн.

«Продажа аренды земли через честную конкурентную процедуру доказывает ошибочность мнения о дешевизне украинской земли. Ведь при общей стартовой сумме продажи – 52 382 461 грн, мы продали на общую сумму 140 624 338 грн. То есть, дополнительно заработано для местных бюджетов 88 241 877 грн», – отметил генеральный директор ГП «СЕТАМ» Виктор Вишнёв.

К этому он добавил, что ГП «СЕТАМ» абсолютно готово к отмене моратория и открытию рынка земли.