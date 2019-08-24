Украинские предприятия увеличили прибыль на четверть

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-июнь 2019 г. составил 218,1 млрд грн, что на 23,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (176,8 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, прибыль составила 291,8 млрд грн, что на 9,2% больше по сравнению с январем-июнем 2018 года, убытки составили 73,7 млрд грн (меньше на 18,6%).

Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2019 года составила 24,9% (за январь-июнь 2018 – 24,7%).