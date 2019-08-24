Украинские предприятия увеличили прибыль на четверть

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-июнь 2019 г. составил 218,1 млрд грн, что на 23,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (176,8 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
По данным статистического ведомства, прибыль составила 291,8 млрд грн, что на 9,2% больше по сравнению с январем-июнем 2018 года, убытки составили 73,7 млрд грн (меньше на 18,6%).
Доля убыточных предприятий за январь-июнь 2019 года составила 24,9% (за январь-июнь 2018 – 24,7%).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 6190 10
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 11426 4
Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потеряхВчера, 02:17 - 9226 2
На программу Kyiv Smart City выделили 703 млн: как потратили деньги24.08.2019, 19:29 - 644 1
Подорожание картошки: эксперт объяснила, почему цена может расти и дальше4 ч. назад - 914 1
Какими авто украинцы пополняют отечественный автопаркВчера, 16:13 - 17552
Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осениВчера, 21:00 - 16910
Могут ли потребители получить без субсидий газ по летним ценамВчера, 14:02 - 11426 4
Нацбанк дал прогноз валютного рынка на осеньВчера, 15:16 - 9999
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионерВчера, 13:01 - 6190 10
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1251
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 332
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1593 1
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2721 11
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 11205 5