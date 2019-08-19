0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 194 0

Рева сообщил, когда была наибольшая волна миграции из Украины

Рева сообщил, когда была наибольшая волна миграции из Украины

Наибольшая волна миграции из Украины наблюдалась в 90-х годах. Тогда из страны уехало около 7 млн человек. И только начиная с 2000 годов люди начали возвращаться. Вторая волна миграции началась после 2015 года.

Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева.

“Периодически работали за рубежом примерно 7−9 млн украинцев. Постоянно работают не в Украине – около 3,2 млн человек,” – сообщил он.

На сегодняшний день, если брать во внимание количество переводов из-за рубежа, прироста миграции не наблюдается, отметил Андрей Рева.

Мои Fiнансы:

Куда чаще всего едут украинцы:

  • В Беларусь, Литву, Молдову, Германию, Польшу.
  • Высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 года темп роста зарплаты увеличился до 7% по сравнению с маем прошлого года, так как украинские работодатели вынуждены бороться с европейскими за рабочую силу.
  • Объем денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину составляет 14 миллиардов долларов.
  • По оценкам Национального банка, в 2018 году он составил 10,88 миллиарда долларов.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.