Рева сообщил, когда была наибольшая волна миграции из Украины

Наибольшая волна миграции из Украины наблюдалась в 90-х годах. Тогда из страны уехало около 7 млн человек. И только начиная с 2000 годов люди начали возвращаться. Вторая волна миграции началась после 2015 года.

Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева.

“Периодически работали за рубежом примерно 7−9 млн украинцев. Постоянно работают не в Украине – около 3,2 млн человек,” – сообщил он.

На сегодняшний день, если брать во внимание количество переводов из-за рубежа, прироста миграции не наблюдается, отметил Андрей Рева.

Мои Fiнансы:

Куда чаще всего едут украинцы:

В Беларусь, Литву, Молдову, Германию, Польшу.

Высокие темпы трудовой миграции привели к росту уровня зарплат в Украине. Так, в мае 2019 года темп роста зарплаты увеличился до 7% по сравнению с маем прошлого года, так как украинские работодатели вынуждены бороться с европейскими за рабочую силу.

Объем денежных переводов украинских трудовых мигрантов в Украину составляет 14 миллиардов долларов.