Рева сообщил, когда была наибольшая волна миграции из Украины

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Наибольшая волна миграции из Украины наблюдалась в 90-х годах. Тогда из страны уехало около 7 млн человек. И только начиная с 2000 годов люди начали возвращаться. Вторая волна миграции началась после 2015 года.
Об этом на пресс-конференции заявил министр социальной политики Андрей Рева.
“Периодически работали за рубежом примерно 7−9 млн украинцев. Постоянно работают не в Украине – около 3,2 млн человек,” – сообщил он.
На сегодняшний день, если брать во внимание количество переводов из-за рубежа, прироста миграции не наблюдается, отметил Андрей Рева.
Куда чаще всего едут украинцы:
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