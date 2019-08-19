На подъездах к Киеву начали устанавливать площадки для взвешивания авто

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Укравтодор начал реализацию пилотного проекта по внедрению системы взвешивания в движении (WIM).
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора на странице в Facebook.
“Этот проект открывает новую эру функционирования дорожной инфраструктуры Украины – ведь с помощью современных технических мероприятий мы повысим безопасность дорожного движения, обеспечим сохранение автомобильных дорог от разрушения и позволим получать достоверную информацию об интенсивности дорожного движения для планирования ремонтно-строительных работ”, – сообщает руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Cлавомир Новак.
Две из шести площадок для автоматического взвешивания в движении на дороге М-06 будут установлены с 26.08 по 30.08.
В рамках реализации пилотного проекта предусмотрено установление таких пунктов на подъездах к Киеву на дорогах М-03, М-01, М-05, М-07. Этот проект планируется за два-три года расширить по всей стране.
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