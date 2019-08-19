В Украине создадут систему обмена данными для судов и портов

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Администрация морских портов и онлайн-платформа морских перевозок ShipNEXT начинают разработку системы цифрового обмена данными для судов и портов вроде той, что работает в порту Гамбурга.
Это стало возможным благодаря подписанному меморандуму, сообщает пресс-служба АМПУ.
“Главная цель проекта – создание сервиса, который позволит в режиме онлайн рассчитать время подхода судов к порту”, – отметили в пресс-службе.
Благодаря этому капитаны смогут выбирать оптимальную скорость подхода к порту, чтобы не тратить лишнее топливо и время в ожидании на рейде. А портовые администрации смогут значительно улучшить эффективность и точность планирования движения судов в акватории портов.
“Мой опыт работы в портах ЕС свидетельствует, что максимальная прозрачность, понятность и предсказуемость всех процессов имеют большое значение для обеспечения качественного сервиса. Поэтому портовая отрасль во всем мире идет путем автоматизации потоков документации, повышения эффективности работы и минимизации человеческого фактора. Именно это мы делаем в АМПУ”, – отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.
По его словам, аналог такой системы работает в порту Гамбурга.
“Система разработана как единая онлайн-платформа для обслуживания всех видов груза, проведения всех видов операций с ними и судами, поэтому привлечение к ней массива информации о судозаходах и портовой инфраструктуре, которой владеет АМПУ, – очень важно для обеих сторон и перспективно для всего рынка”, – добавил со своей стороны директор и основатель ShipNEXT Александр Варваренко.
Отмечается, что использование системы для ее участников будет бесплатным.
В АМПУ добавили, что подписание меморандума между ней и ShipNEXT будет способствовать дальнейшему внедрению проектов, направленных на цифровизацию и прозрачность области морской логистики.
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