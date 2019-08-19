ЕС планирует ввести ограничения на технологию распознавания лиц

Европейская Комиссия изучает способы введения жестких ограничений на использование технологии распознавания лица, пытаясь вытеснить скрытое наблюдение за гражданами Европы.

Об этом сообщает The Irish Times.

Как заявил один из представителей власти, такие меры хотят принять с целью ограничения “безразборчивого использования технологии распознавания лица” компаниями и государственными органами. Согласно плану, европейские граждане будут знать, когда используются их данные.

Сообщается, что брюссельская инициатива возникла на фоне разоблачения использования распознавания лица для мониторинга толпы в таких районах, как лондонский Кинг Кросс. Этот случай расследовался на прошлой неделе охраной данных Великобритании.