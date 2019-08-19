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Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУ

Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУ

Закупать уголь по формуле “Роттердам +” сейчас дешевле всего.

Об этом заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

“В Офисе президента состоялось резонансное совещание по ситуации в энергетике. Выяснилось, что имеем следующие цены:

  • 4000 грн/тонна – это себестоимость угля на государственных шахтах. Фактическая продажа происходит по этой цене, все мы, граждане Украины, через бюджет доплачиваем дотации 1500 грн/тонна к цене реализации 2500 грн/тонна;
  • 1800-1900 грн/тонна – это текущие цены угля, доставленного из ЮАР, Колумбии или США. Указанные цены иметь тенденцию к сезонному росту осенью-зимой и будут зависеть от курса валют;
  • 1740 грн/тонна – это “Роттердам +”, то есть индекс API2 с учетом логистики усредненный за 12 месяцев является самым дешевым”, – написал Дмитрий Вовк.

По мнению экс-главы НКРЭКУ, в нынешней ситуации наиболее экономически обоснованно будет применять формулу “Роттердам+” для закупки угля. “Таким образом вполне логично в качестве ценового ориентира пользоваться раскрученным “Роттердам+” как наиболее прозрачным, ликвидным и релевантным”, – подытожил Вовк.

По материалам Газета по-Украински
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