Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУ

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Закупать уголь по формуле “Роттердам +” сейчас дешевле всего.
Об этом заявил экс-председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.
“В Офисе президента состоялось резонансное совещание по ситуации в энергетике. Выяснилось, что имеем следующие цены:
По мнению экс-главы НКРЭКУ, в нынешней ситуации наиболее экономически обоснованно будет применять формулу “Роттердам+” для закупки угля. “Таким образом вполне логично в качестве ценового ориентира пользоваться раскрученным “Роттердам+” как наиболее прозрачным, ликвидным и релевантным”, – подытожил Вовк.
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