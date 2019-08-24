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Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы

Украина вытесняет США с рынка Китая по импорту кукурузы

Украина стала крупнейшим поставщиком злаковых. В этом году ожидается, что в 2018-2019 году экспорт украинской кукурузы составит около 4 млн тонн, это более 80% всего торгового импорта.

Китай в ходе торговой войны с США начал закупать товары у других поставщиков, срочно пытаясь заполнить рыночную нишу конкурента, на долю которого приходилось 40% общего импорта еще до конфликта.

В 2017-2018, когда торговая война только начиналась, экспорт США упал до 0,3 млн тонн, а это менее 10% рыночной прибыли.

Ожидается, что урожай злаковых в Украине в 2019 году будет на уровне 1,37 млрд тонн, что чуть ниже рекордного уровня 2018 года. По прогнозам экспорт будет немного ниже, чем в 2018/19 году.

По материалам Комментарии
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