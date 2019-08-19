Необходимость декларировать доходы и расходы поспособствует детенизации экономики за счет среднего бизнеса – Новак

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Необходимость декларировать абсолютно все доходы и расходы поспособствует детенизации экономики, в первую очередь, за счет среднего бизнеса, а также негативно скажется на зарплатах в конвертах.
Об этом в комментарии корреспонденту ГолосUA сообщил экономист Андрей Новак.
«Еще не видел никакого варианта налоговой реформы и, подозреваю, что ее и не существует. Если гипотетически поверить СМИ, то обязательство декларировать абсолютно все свои доходы и расходы является нормальной практикой для всех развитых стран», – заявил экономист.
По словам А. Новака, просто для нас это непривычно и все, что впервые воспринимается негативно.
«Вопрос в том, в какие сроки это будет сделано и для какой категории населения. Тут есть дискуссионные моменты. В Украине это частично поможет детенизации экономики, во всяком случае, за счет среднего уровня предпринимателей. Что касается населения, то это поспособствует детенизации зарплат в конвертах. Во всяком случае, если человек будет декларировать только официальную зарплату, а расходы будут соответствовать официальной плюс в конверте, то это станет поводом для налоговой службы проверять и штрафовать», – отметил он.
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