British Airways планирует запустить завод по производству биотоплива из отходов

Компании Shell, British Airways и Velocys хотят построить первый в Европе крупный завод по производству реактивного топлива из бытовых и коммерческих отходов.

На долю авиации приходится около 2,5% мировых выбросов углекислого газа, пишет World News-Monitor. Но, по прогнозам, она будет расти вместе с увеличением авиаперевозок. А как известно, страны стремятся ограничить выбросы для замедления изменения климата.

Так, British Airways, Shell и Velocys направили местным властям Северо-Восточного Линкольншира заявку на разрешение построить завод на их территории. Они планируют использовать для производства биотоплива бытовой и коммерческий мусор, который в противном случае окажется на свалках или мусоросжигательных заводах. Биологическое авиатопливо будет выделять примерно на 70% меньше парниковых газов по сравнению с ископаемым аналогом.

Три компании уже вложили в проект 8,8 млн долларов. Правительство Великобритании вложило около 0,5 млн средств для финансирования строительства, которое создаст 130 постоянных рабочих мест. Решение совета Линкольншира ожидают у концу ноября.

Авиационная отрасль стремится сократить выбросы парниковых газов на 50% к 2050 году по сравнению с 2005 годом. Использование биотоплива с низким содержанием углерода – важный шаг для достижения этой цели.

Технология “Waste-to-energy” (энергия из отходов) широко используется в энергетическом секторе – бытовые, пищевые и биоотходы, которые сжигаются для выработки электроэнергии.