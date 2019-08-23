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Покупательские потребности укранцев растут - Госстат

Покупательские потребности укранцев растут - Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-июле 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 10,1% по сравнению с январем-июлем 2018 года.

Об этом сообщают в Госстате.

В июле, если сравнивать с предыдущим месяцем оборот розничной торговли возрос на 4,8%, в годовом измерении (июль 2019 года к июлю 2018 года) он также увеличился на 9%.

Карты для тех, кто много тратит

Больше всего росла розничная торговля в январе-июле в таких областях:

  • Винницкая (на 18%),
  • Тернопольской (на 17%),
  • Черкасской (на 16,2%),
  • Одесской (на 15%),
  • Киевской (на 14,5%),
  • Хмельницкой (на 13,4%),
  • Днепропетровской (на 12,5%),
  • Киев (на 14%).
По материалам Finance.UA
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