Покупательские потребности укранцев растут - Госстат

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Товарооборот розничной торговли Украины (юрлиц и физлиц-предпринимателей) в январе-июле 2019 года в сопоставимых ценах увеличился на 10,1% по сравнению с январем-июлем 2018 года.
Об этом сообщают в Госстате.
В июле, если сравнивать с предыдущим месяцем оборот розничной торговли возрос на 4,8%, в годовом измерении (июль 2019 года к июлю 2018 года) он также увеличился на 9%.
Больше всего росла розничная торговля в январе-июле в таких областях:
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