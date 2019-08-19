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В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G

В 2020 году Китай захватит до 70 % глобального рынка смартфонов с 5G

Технологии 5G стали началом очередного мощного скачка в телекоммуникационной отрасли, поэтому многие производители стараются успеть занять место на этом рынке. Лидирующую позицию в этом направлении уже в следующем году может занять китайский рынок.

По мнению тайваньской компании MediaTek, занимающейся разработкой полупроводниковой продукции, в 2020 году рынок Поднебесной составит до 70 % мировых продаж смартфонов с поддержкой 5G.

Генеральный директор MediaTek Рик Цай (Rick Tsai) считает, что в 2020 году глобальные продажи смартфонов с поддержкой 5G достигнут отметки в 140 млн единиц. Из них до 70 % устройств будут проданы на китайском рынке. В штучном выражении объём продаж составит порядка 100 млн единиц. Стоит сказать о том, что прогноз руководителя MediaTek является более оптимистичным по сравнению с предположением компании Strategy Analytics, которая считает, что в 2020 году в Поднебесной будет продано порядка 80 млн смартфонов с поддержкой 5G. Тем не менее, очевидно, что оба источника уверены в том, что Китай станет крупнейшим рынком 5G в 2020 году.

Что касается MediaTek, то массовое производство 5G-чипов компании должно начаться во второй половине этого года. Производитель может извлечь выгоду, если ему удастся заключить сделку с китайским телекоммуникационным гигантом Huawei. Ранее появлялись сообщения о том, что Huawei рассматривает возможность использования 5G-чипов MediaTek в собственных смартфонах.

По материалам 3dnews.ru
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