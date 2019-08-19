На что жалуются иностранные инвесторы в Украине (инфографика)

За 4 года работы Рада получила от иностранного бизнеса 1021 жалобу и завершила расследование 762 дел. Почти две трети из них уже успешно закрыты.

Об этом сообщил Совет бизнес-омбудсмена.

45% (461 жалоба) иностранных компаний обращались в Совет по налоговым вопросам: возмещение НДС, необоснованные результаты налоговых проверок и блокировка налоговых накладных. 14% (147 жалоб) касаются действий правоохранительных органов, 12% (124 жалобы) – действий государственных регуляторов, 6% (57 жалоб) – таможенных вопросов, 5% (56 жалоб) – действий Министерства юстиции Украины.

Что касается распределения по индустриям, то больше всего жалоб Рада получила от компаний из сфер производства, оптовой торговли, сельского хозяйства и добывающей промышленности.

В отличие от общей статистики обращений, где три четверти жалоб поступают от малого и среднего бизнеса, подавляющая часть иностранных заявителей – крупные предприятия.