На что жалуются иностранные инвесторы в Украине (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
За 4 года работы Рада получила от иностранного бизнеса 1021 жалобу и завершила расследование 762 дел. Почти две трети из них уже успешно закрыты.
Об этом сообщил Совет бизнес-омбудсмена.
45% (461 жалоба) иностранных компаний обращались в Совет по налоговым вопросам: возмещение НДС, необоснованные результаты налоговых проверок и блокировка налоговых накладных. 14% (147 жалоб) касаются действий правоохранительных органов, 12% (124 жалобы) – действий государственных регуляторов, 6% (57 жалоб) – таможенных вопросов, 5% (56 жалоб) – действий Министерства юстиции Украины.
Что касается распределения по индустриям, то больше всего жалоб Рада получила от компаний из сфер производства, оптовой торговли, сельского хозяйства и добывающей промышленности.
В отличие от общей статистики обращений, где три четверти жалоб поступают от малого и среднего бизнеса, подавляющая часть иностранных заявителей – крупные предприятия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 4124 9
Прокуратура рассказала подробности схемы мошенничества с купюрамиВчера, 12:11 - 1852 8
Снижение цен на электроэнергию даст экономике Украины 18 миллиардов - ГерусВчера, 11:02 - 1163 5
Кабмин разрешил внепланово проверять бизнесВчера, 12:00 - 13424 4
Укравтодор создал онлайн-карту ремонта дорог в Украине (инфографика)Вчера, 13:01 - 1679 3
Кабмин разрешил внепланово проверять бизнесВчера, 12:00 - 13424 4
Закон вступил в силу: МВД предупредили владельцев "еврономеров" о жестких санкцияхВчера, 16:03 - 4124 9
Курс наличного доллараВчера, 12:37 - 3422
Кабмин установил лимиты абонплаты за жилищно-коммунальные услугиВчера, 14:01 - 2801 1
Из ГСН убрали еще одно устаревшее требованиеВчера, 11:15 - 2331
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1178
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2296 7
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 9694 5
Huawei представила операционную систему Harmony OS09.08.2019, 14:10 - 1561
Samsung представила свой флагман Galaxy Note 10 (фото)08.08.2019, 12:10 - 1983