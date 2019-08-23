Валютные качели: каким будет курс доллара в Украине к началу осени

В Украине курс доллара вплотную приблизился к психологической отметке в 25 гривен.

Аналитики ГК Forex Club уверены, что падение не изменит тенденций на валютном рынке: курс в целом остается в прежнем диапазоне, пишет Сегодня.

“Такая динамика украинской валюты наблюдается на фоне заявлений властей страны о том, что энергетическая система Украины способна функционировать без поставок ядерного топлива из России”, – отмечают специалисты.

В Forex Club прогнозируют, что в ближайшей перспективе гривна сохранит стабильность и продолжит двигаться вблизи отметки 25,2 гривны за доллар.

А глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко отметил: гривна отметилась на уровне в 25 грн/долл. из-за нерезидентов, которые готовятся к аукциону пятилетних гривневых ОВГЗ, запланированном на следующий вторник, 27 августа.

“Готовящийся выпуск представляет большой интерес для иностранных инвесторов благодаря привлекательной доходности и кроме того не будет лимитирован, в отличие от прошлых аукционов. Из-за постоянно высокого спроса со стороны иностранцев, украинские экспортеры уже не могут затягивать с покупкой гривны для своих хознужд, чем еще больше укрепляют гривну. Импортеры пока малоактивны”, – сказал он.

В то же время аналитик допустил, что ситуация может измениться с начала осени.

“Активизируются импортеры, в то время как объемы выпусков ОВГЗ снизятся из-за лимитов Минфина и слабеющего спроса иностранных инвесторов. Согласно нашим ожиданиям, гривна может ослабеть до 26 грн/долл. на конец сентября”, – отметил Мартыненко.