США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн

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Deutsche Bank согласился выплатить 16,2 миллиона долларов для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции за рубежом.
Об этом говорится в заявлении федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
По версии SEC, банк по крайней мере с 2006 по 2014 год нанимал родственников должностных лиц из государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также из России с целью оказать “неподобающее влияние” на них ради достижения успеха в инвестиционно-банковском бизнесе.
Комиссия подчеркнула, что банк согласился урегулировать дело без признания или отрицания правонарушений.
Американские власти полагают, что сотрудники Deutsche Bank фабриковали записи, скрывая коррупционную направленность практики приема на работу. Родственники должностных лиц становились сотрудниками банка в обход обычного процесса подбора.
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