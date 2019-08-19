0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 163 0

"Укрэнерго" проиграло второй суд по тарифам заводов Коломойского

"Укрэнерго" проиграло второй суд по тарифам заводов Коломойского

Апелляционный административный суд оставил в силе решение суда предыдущей инстанции, который разрешил нескольким заводам Игоря Коломойского работать с Укрэнерго по “старым” тарифам.

Об этом сообщает пресс-служба “Укрэнерго”.

Речь идет о Запорожском и Никопольском ферросплавных заводах, а также Днепроазоте, Марганецком и Покровском ГОК.

“Укрэнерго” напоминает, что в конце июня эти заводы приостановили тарифы госкомпании на передачу и диспетчеризацию, установленные постановлениями Нацкомиссии по тарифам (НКРЭКУ) №954 и №955 от 7 июня 2019 года.

“В начале августа суд изменил меру пресечения, оставив ее в силе только в отношении истца (Никопольского ферросплавного завода) и четырех других предприятий. Сейчас отказ суда отменить обеспечение иска означает, что для истца и других четырех предприятий тариф остается приостановленным”, – говорится в заявлении “Укрэнерго”.

Для них действует тариф Укрэнерго (57,4 грн/МВт-ч), утвержденный постановлением НКРЭКУ №1905 от 12 декабря 2018 года.

Для других участников рынка в июле действовали тарифы, установленные постановлениями № 954 и № 955 (347,43 грн/МВт-ч и 8,9 грн/МВт-ч соответственно).

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.