На программу Kyiv Smart City выделили 703 млн: как потратили деньги

20 августа Департамент внутреннего финансового контроля КГГА опубликовал заключение по итогам аудита внедрения комплексной целевой программы «Электронная столица» в 2015-2017 годах.

На документ , в котором насчитывается 55 пунктов с разными инициативами (внедрение новой телеком-аппаратуры, систем видеонаблюдения и так далее) обратил внимание ресурс AIN.UA. Источник подробно изучил заключение аудиторов и выделил самые интересные моменты.

Итак, согласно аудиту, из 703 млн грн, выделенных из городского бюджета, почти треть (254 млн грн) потратили неэффективно. Из них 48 млн грн отмечены как прямые потери, остальное приходится на рискованные операции, переплаты и так далее.

Программу курирует Департамент информационно-коммуникационных технологий. В числе его обязанностей — контроль деятельности подотчетных коммунальных организаций и обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств. К слову, этих самых коммунальных предприятий, занимающихся реализацией утвержденных в рамках программы мер, всего три. Вот как они поделили деньги и обязанности:

«Інформатика» — 10 пунктов программы, 330 млн грн;

«Київтелесервіс» — 5 пунктов программы, 252 млн грн;

«ГІОЦ» — 25 пунктов программы, 106 млн грн.

У каждого из исполнителей — как минимум 10 крупных замечаний от аудиторов.

На КП «Інформатика» пришлось больше всего прямых убытков — из бюджета потеряли 36 млн, еще 57 млн потратили «с риском потери». Всего финансовых нарушений и недостатков нашли на 97,3 млн грн. Пожалуй, самые показательные примеры эффективного и целевого использования бюджетных средств: закупка 35 интерактивных туристических стендов у ООО «Білінтех Україна», что вместе с оплатой работ обошлось в 2 млн (работы по факту не выполнили) и закупка оборудования через цепочку фирм-посредников с наценкой от 37% до 130%.

По «Київтелесервісу» нашли нарушений на 85 млн грн. Из них прямыми убытками считаются 11 млн грн, рискованные операции составляют еще 73 млн грн. КП дважды закупало оптоволоконный кабель у «Білінтех Україна» по принципиально разной стоимости, в первый раз переплатили 2,7 млн.

Что касается «ГІОЦ», прямых потерь КП не нанесло. Но претензии есть: неэффективное расходование бюджетных средств с риском потери — на 11,45 млн грн, без риска потери — на 59,9 млн грн. Ни один программный продукт «ГІОЦ», которая в том числе отвечала за реализацию многострадального электронного билета, не сдали в срок за отчетный период. Это вопрос на 46 млн грн.

Киевсовет уже принял целевую программу «Электронная столица» на 2019-2022 гг. На ее реализацию из городского бюджета планируют выделить 732 млн грн.