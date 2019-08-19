Huawei откладывает выход первого смартфона на своей операционной системе HarmonyOS

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Старший вице-президент Huawei Винсент Янг заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ближайшем запуске нет телефона под управлением HarmonyOS.
Таким образом, такой телефон не должен появиться в 2019 году, пишет The Next Web.
Янг сказал, что китайский технический гигант хочет сохранить одну экосистему, а его будущий флагман будет работать под управлением Android. Он также добавил, что HarmonyOS – это всего лишь план Б на случай, если власти США поддержат запрет компании.
Компания уже выпустила смарт-телевизор под управлением HarmonyOS под своим суббрендом Honor и, по словам Янга, может запустить смарт-часы на той же платформе.
Этим заявлением Huawei сейчас опровергла слухи о телефоне под управлением HarmonyOS. Вероятно, пока у компании нет никаких причин для запуска телефонов, отличных от Android.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Необходимость декларировать доходы и расходы поспособствует детенизации экономики за счет среднего бизнеса – НовакВчера, 21:03 - 938 3
Почему украинцы отказываются от наличных4 ч. назад - 481 2
В Госэнергоэффективности рассказали, как с помощью мусора ежегодно экономить 1 миллиард кубов газа13 ч. назад - 229 2
Киев оказался в списке самых прозрачных столиц Европы - Transparency International (таблица)11 ч. назад - 470 1
Эксперты назвали причины подорожания молочных продуктов16 ч. назад - 442 1
НБУ назвал оптимальный курс гривны к доллару8 ч. назад - 4248
Google сменила логотип ОС Android (фото)Вчера, 22:12 - 2439
В Нацбанке назвали гривны, которые чаще всего подделывают14 ч. назад - 1564
Госстат сообщил размеры зарплат металлургов и промышленных работников7 ч. назад - 1548
Пенсионный фонд назвал преимущества электронных пенсионных удостоверений (инфографика)5 ч. назад - 1106
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку9 ч. назад - 74
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)Вчера, 15:10 - 133
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1314
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2427 8
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10136 5