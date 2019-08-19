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Huawei откладывает выход первого смартфона на своей операционной системе HarmonyOS

Huawei откладывает выход первого смартфона на своей операционной системе HarmonyOS

Старший вице-президент Huawei Винсент Янг заявил журналистам в Нью-Йорке, что в ближайшем запуске нет телефона под управлением HarmonyOS.

Таким образом, такой телефон не должен появиться в 2019 году, пишет The Next Web.

Янг сказал, что китайский технический гигант хочет сохранить одну экосистему, а его будущий флагман будет работать под управлением Android. Он также добавил, что HarmonyOS – это всего лишь план Б на случай, если власти США поддержат запрет компании.

Компания уже выпустила смарт-телевизор под управлением HarmonyOS под своим суббрендом Honor и, по словам Янга, может запустить смарт-часы на той же платформе.

Этим заявлением Huawei сейчас опровергла слухи о телефоне под управлением HarmonyOS. Вероятно, пока у компании нет никаких причин для запуска телефонов, отличных от Android.

По материалам НВ
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