В Украине стали больше строить: названы области-лидеры (таблица)

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В июле 2019 отрасль строительства в Украине показала прирост +15,2% по сравнению с прошлогодними показателями.
Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
По его данным, за период январь-июль 2019 прирост составил +21,8% к соответствующему периоду прошлого года.
Самый высокий индекс строительства за январь-июль в физических объемах вырос в следующих областях:
1) Винницкая +117,1%;
2) Черниговская +72,5%;
3) Херсонская +59,6%;
4) Кировоградская +50,2%;
5) Николаевская +42,0%.
Наименьшие темпы прироста строительства в физических объемах:
1) Ивано-Франковская область – падение на 12%;
2) Одесская – падение на 9,9%;
3) Ровенская – падение на 2,0%;
4) Полтавская – прирост всего +5,6%;
5) Черкасская – прирост всего +6,2%.
Компаниец также отметил, что отрасль строительства в III-м квартале 2018 года обеспечивала 2,2% ВВП.
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