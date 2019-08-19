В Украине стали больше строить: названы области-лидеры (таблица)

В июле 2019 отрасль строительства в Украине показала прирост +15,2% по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

По его данным, за период январь-июль 2019 прирост составил +21,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Самый высокий индекс строительства за январь-июль в физических объемах вырос в следующих областях:

1) Винницкая +117,1%;

2) Черниговская +72,5%;

3) Херсонская +59,6%;

4) Кировоградская +50,2%;

5) Николаевская +42,0%.

Наименьшие темпы прироста строительства в физических объемах:

1) Ивано-Франковская область – падение на 12%;

2) Одесская – падение на 9,9%;

3) Ровенская – падение на 2,0%;

4) Полтавская – прирост всего +5,6%;

5) Черкасская – прирост всего +6,2%.

Компаниец также отметил, что отрасль строительства в III-м квартале 2018 года обеспечивала 2,2% ВВП.