В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газа

С 1 января 2020 года транзит российского газа через территорию Украины прекратится.

Такое мнение исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко выразил в интервью “Радіо Свобода”.

“К сожалению, базовый вариант заключается в том, что с 1 января 2020 года транзита российского газа через территорию Украины не будет. Это означает, что вся система в пределах украинской ГТС (газотранспортная система – ред.) должна быть возвращена в так называемый “физический реверс”, и газ будет поступать не с востока на запад, а с запада на восток”, – сказал он.

По словам исполнительного директора, в 2009 году, во время так называемого газового кризиса, ГТС Украины уже работала в режиме реверса – в “полуаварийных режимах”.

“В этом году мы готовились к такому сценарию. Было модернизировано пять компрессорных станций основных, так называемая “обмотка”. Сейчас они могут работать в двух направлениях. С 1 января они будут работать в направлении с запада на восток. ГТС сможет обеспечивать всех потребителей Украины достаточным количеством газа”, – заявил Витренко.

Он отметил, что поступления в госбюджет Украины от транзита достигают $3 млрд в год.

“Это почти 3% украинского ВВП. Общий эффект на валовой национальный продукт составляет примерно 4 процента. 4% экономики Украины зависит от поступлений от транзита. Их не будет, скорее всего”, – считает Витренко.