НБУ назвал оптимальный курс гривны к доллару

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины считает, что оптимальным курсом гривны к доллару является рыночный курс, и не собирается возвращаться в политику фиксированного курса.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.
Чурий отметил, что колебания курса гривны нельзя назвать слишком резкими, если сравнивать с валютами других стран.
По его словам, НБУ работает с Министерством финансов и рассматривает варианты снижения влияния курса на бюджетные показатели.
“Но это не значит, что Нацбанк будет менять свою политику. В частности, возвращение к политике фиксированного курса мы даже не рассматриваем, поскольку такая политика привела к двум очень серьезным кризисам”, – сказал он.
Чурий сообщил о снижении притока валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ, а некоторые даже выходили с ОВГЗ. “Но это не имело значительного влияния на курс. Сейчас Украина имеет приемлемые условия торговли: благоприятные цены на мировом рынке и большой урожай”, – сказал замглавы НБУ.
Он напомнил, что НБУ выкупил почти 100 процентов средств, которые зашли от нерезидентов для покупки ОВЗП. “Если бы покупали больше, могли бы помешать укреплению гривны. Но наша цель – не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний”, – добавил Чурий.
“Оптимальный курс – рыночный, который формируется под влиянием спроса и предложения, стабилизируя платежный баланс. Понятно, что экспортерам не нравится резкое укрепление валюты, импортерам – девальвация. Но рыночный курс балансирует все в интересах экономики”, – констатировал Чурий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Закупка угля по "Роттердам +" сейчас является самым дешевым вариантом - экс-глава НКРЭКУВчера, 13:45 - 1277 41
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплаченоВчера, 14:32 - 37879 14
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грнВчера, 14:01 - 3414 11
В "Нафтогазе" отчитались о подготовке к остановке транзита российского газаВчера, 10:01 - 1360 9
Киевстар подключил к 4G еще 69 населенных пунктов в 11 областях УкраиныВчера, 17:23 - 354 6
Первый "еврономер" оштрафовали: сколько заплаченоВчера, 14:32 - 37879 14
Принят новый стандарт автогражданкиВчера, 16:00 - 3856 2
Когда можно не платить абонентскую плату за коммуналкуВчера, 17:08 - 3599
Розенко пообещал в следующем году минимальную зарплату 7 тысяч грнВчера, 14:01 - 3414 11
Google сменила логотип ОС Android (фото)Вчера, 22:12 - 1668
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядкуОколо часа назад - 23
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)Вчера, 15:10 - 120
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1286
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2400 8
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10041 5