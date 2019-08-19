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НБУ назвал оптимальный курс гривны к доллару

НБУ назвал оптимальный курс гривны к доллару

Национальный банк Украины считает, что оптимальным курсом гривны к доллару является рыночный курс, и не собирается возвращаться в политику фиксированного курса.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

Чурий отметил, что колебания курса гривны нельзя назвать слишком резкими, если сравнивать с валютами других стран.

По его словам, НБУ работает с Министерством финансов и рассматривает варианты снижения влияния курса на бюджетные показатели.

“Но это не значит, что Нацбанк будет менять свою политику. В частности, возвращение к политике фиксированного курса мы даже не рассматриваем, поскольку такая политика привела к двум очень серьезным кризисам”, – сказал он.

Чурий сообщил о снижении притока валюты от нерезидентов для покупки ОВГЗ, а некоторые даже выходили с ОВГЗ. “Но это не имело значительного влияния на курс. Сейчас Украина имеет приемлемые условия торговли: благоприятные цены на мировом рынке и большой урожай”, – сказал замглавы НБУ.

Он напомнил, что НБУ выкупил почти 100 процентов средств, которые зашли от нерезидентов для покупки ОВЗП. “Если бы покупали больше, могли бы помешать укреплению гривны. Но наша цель – не влияние на курсообразование, а пополнение резервов и недопущение резких колебаний”, – добавил Чурий.

“Оптимальный курс – рыночный, который формируется под влиянием спроса и предложения, стабилизируя платежный баланс. Понятно, что экспортерам не нравится резкое укрепление валюты, импортерам – девальвация. Но рыночный курс балансирует все в интересах экономики”, – констатировал Чурий.

По материалам РБК-Украина
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