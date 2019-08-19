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Местные власти должны эффективно вкладывать деньги в сферу ЖКХ - Зубко

Местные власти должны эффективно вкладывать деньги в сферу ЖКХ - Зубко

В Украине всеми муниципалитетами на сферу жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) тратится примерно 4 млрд грн.

Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

По его словам, государственная власть старается мотивировать органы местного самоуправления, чтобы они эффективнее вкладывали средства в муниципальный сектор.

“Сегодня местные бюджеты имеют огромные средства. Только за первое полугодие 2019 года, по сравнению с прошлым годом, местные бюджеты выросли на 22%. А это значит, что к концу года в бюджетах развития местного самоуправления будет примерно 290 млрд грн”, — заявил Зубко.

Вице-премьер отметил, что жилой сектор остается за чертой сверхнизкой энергоэффективности. Если перевести его потребления в киловатты на квадратный метр, то прошлый год он закончил на отметке 172 кВт на 1 м2. В то время как Польша тратит 78 кВт, а Германия — 50 кВт.

По материалам Дело
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