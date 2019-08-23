600 евро компенсации: Европейский суд принял важное решение

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Европейский суд принял важнейшее решение о компенсациях за перелёты с пересадкой. 11 июля 2019 г. суд вынес решение, посвящённое трактовке законодательства Европейского Союза о защите прав авиапассажиров.
Рассмотрев дело № C-502/18 “CS и другие против Czech Airlines”, Европейский суд постановил: правовые гарантии авиапассажиров, предусмотренные законами Евросоюза, применимы в случае всех полётов с пересадкой (все сегменты которых входят в одно бронирование), вылетающих с территории ЕС в страну за пределами ЕС. Эти гарантии сохраняются, даже если речь идёт о задержке одного из стыковочных рейсов, который выполнялся не той же авиакомпанией, что осуществляла перелёт по первому сегменту.
Кого касается – пассажиры с пересадкой (все сегменты которых входят в одно бронирование), которые вылетают из страны ЕС в страну за пределами ЕС.
Размер компенсации – 600 евро.
Пассажир может претендовать на компенсацию:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Население игнорирует валютные колебанияВчера, 20:01 - 2872 11
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривнуВчера, 21:01 - 3971 5
Украина в первой пятерке стран, выпускники которых едут в ГерманиюВчера, 09:01 - 1346 4
Сколько мяса за свою пенсию может купить пенсионер4 ч. назад - 919 3
Стало известно, сколько украинцев пользуются 2G11 ч. назад - 843 3
В Пенсионном фонде объяснили подробности выплат пенсий для прокуроровВчера, 19:00 - 15157 3
Пенсионный фонд Японии предупреждает о глобальных инвестиционных потерях14 ч. назад - 7508 1
Запуск рынка земли еще больше укрепит гривнуВчера, 21:01 - 3971 5
Об "эпохе слабого доллара" говорить слишком рано - Данилишин6 ч. назад - 3673
Население игнорирует валютные колебанияВчера, 20:01 - 2872 11
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядкуПозавчера, 13:17 - 1137
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 265
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1504
Первые автобусы на водородном топливе вышли в рейс в Малайзии (фото)15.08.2019, 11:10 - 2627 11
ЗАЗ стал продавать новинки в ЕС13.08.2019, 15:34 - 10848 5