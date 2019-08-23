600 евро компенсации: Европейский суд принял важное решение

Европейский суд принял важнейшее решение о компенсациях за перелёты с пересадкой. 11 июля 2019 г. суд вынес решение, посвящённое трактовке законодательства Европейского Союза о защите прав авиапассажиров.

Рассмотрев дело № C-502/18 “CS и другие против Czech Airlines”, Европейский суд постановил: правовые гарантии авиапассажиров, предусмотренные законами Евросоюза, применимы в случае всех полётов с пересадкой (все сегменты которых входят в одно бронирование), вылетающих с территории ЕС в страну за пределами ЕС. Эти гарантии сохраняются, даже если речь идёт о задержке одного из стыковочных рейсов, который выполнялся не той же авиакомпанией, что осуществляла перелёт по первому сегменту.

Кого касается – пассажиры с пересадкой (все сегменты которых входят в одно бронирование), которые вылетают из страны ЕС в страну за пределами ЕС.

Размер компенсации – 600 евро.

Пассажир может претендовать на компенсацию:

если стыковка была упущена из-за отказа в перевозке или из-за отмены первого рейса.