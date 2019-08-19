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Межбанк: валюте устроили испытание на прочность

Межбанк: валюте устроили испытание на прочность

“Война нервов” продолжилась, но теперь уже со стороны покупателей – крупнейших игроков рынка. Они были настроены сыграть на существенное понижение котировок и это им практически удалось. В середине дня курс опустился к 25 гривнам за доллар и лишь вмешательство Нацбанка и некоторых самых стойких покупателей удержало его от дальнейшего проседания.

Ситуация напоминала вчерашнюю, только не в сторону повышения курса, а прямо в противоположную. Начав с декларативных котировок 25,075/25,105 (вчера торги завершились уровнем гораздо выше – 25,12/25,15), доллар стараниями покупателей (просто игнорировали большие котировки продавцов) и спровоцированный дефицитом гривны у клиентов и банков – быстро пошел вниз. Уже в 11 часов доллар обвалился до 25,0050/25,04 гривен и был готов дешеветь и далее.

К 12:00 котировки упали до уровня 25,00/25,035 гривен за доллар, а НБУ начал постепенно выкупать излишек предложения.

По инерции к обеду котировки еще откатились до 24,99/25,02 гривен, но действия регулятора сработали. Спрос и предложение выровнялись, а Нацбанк пополнил свои резервы в сумме не менее “дежурных” 20 млн долларов, а по наблюдениям некоторых участников рынка и до 35-40 млн.

После обеда котировки еще недолго потоптались на отметке 24,99/25,02 гривен, но к концу активной фазы торгов уже выросли до 25,01/25,04 на 15:00.

После 15 часов — на единичных операциях — курс доллара подтянули до уровня 25,03/25,065 гривен к концу сессии.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 25,00 / 25,03
евро – 28,70/ 27,30
российский рубль – 0,380/ 0,381

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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