США отказались от разработки системы ПРО, на которую ушло более миллиарда долларов

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Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в четверг, 22 августа, отказалось от разработки новой системы противоракетной обороны, на которую уже потрачено 1,2 миллиарда долларов.
Об этом сообщает агентство АР.
Так, Пентагон отказался от новой разработки системы ПРО из-за значительных проблем, связанных с разработкой проекта. Указано, что работа над их исправлением будет или непреодолимой, или потребует еще больше денег.
Отмечается, что сейчас в Пентагоне размышляют над тем, нужно ли начинать новые разработки по обороне против баллистических ракет межконтинентального диапазона или новых типов ракет.
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