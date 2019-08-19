США отказались от разработки системы ПРО, на которую ушло более миллиарда долларов

Министерство обороны Соединенных Штатов Америки в четверг, 22 августа, отказалось от разработки новой системы противоракетной обороны, на которую уже потрачено 1,2 миллиарда долларов.

Об этом сообщает агентство АР.

Так, Пентагон отказался от новой разработки системы ПРО из-за значительных проблем, связанных с разработкой проекта. Указано, что работа над их исправлением будет или непреодолимой, или потребует еще больше денег.

Отмечается, что сейчас в Пентагоне размышляют над тем, нужно ли начинать новые разработки по обороне против баллистических ракет межконтинентального диапазона или новых типов ракет.