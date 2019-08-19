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В США придумали новый способ оплаты товаров в супермаркетах

В США придумали новый способ оплаты товаров в супермаркетах

Американская сеть супермаркетов 7-Eleven внедрила новый способ оплаты товаров через мобильное приложение непосредственно в магазине. Данная услуга работает уже в 15 магазинах сети.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Известно, что технология под названием Scan & Pay разработана и запатентована сетью 7-Eleven, и постепенно внедряется в собственные магазины на протяжении года. Изначально услуга работала только в штате Техас, а в августе 2019 года к этому сервису подключили магазин в Нью-Йорке.

Благодаря платформе Scan & Pay, покупатель может не оплачивать товары на кассе и, соответственно, не стоять в очередях. Для этого необходимо скачать на смартфон официальное приложение 7-Eleven, отсканировать штрих-код товара и оплатить его при помощи Apple Pay, Google Pay или традиционной дебетовой или кредитной карты. После оплаты, клиенты магазина должны отсканировать специальный QR-код на выходе из магазина, тем самым подтвердив свои покупки.

В приложении есть ограничения только на те виды товаров, которые требуют помощи кассира — горячие продукты, финансовые услуги и продукты с проверкой возраста (алкоголь и табачные изделия).

В компании отметили, что до конца года планируется внедрение услуги в других городах и штатах.

По материалам УБР
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